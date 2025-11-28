Свыше 100 люков на ул. Шевченко в Таганроге «поднимут» на уровень дороги

С 1 марта в городе начнется обследование дорожной сети города на предмет решения этой проблемы.

Глава города Светлана Камбулова в своем посту в соцсетях обозначила проблему несоответствия уровня канализационных люков асфальтовому покрытию, на что таганрожцы неоднократно жаловались в местных пабликах. Неправильная установка люков после завершения ремонта дорог препятствует нормальному автомобильному движению, приводит к повреждению колес машин и даже грозит авариями.

Для решения этой проблемы с 1 марта по 1 июля 2026 года в городе планируют провести комплексное обследование уровня установки люков на автомобильных дорогах города с целью выявления проблемных участков и исправления нарушений.

Более всего «утонувшими» люками грешит ул. Шевченко.

«Ситуацию исправляем. МКУ «Благоустройство» заключило контракт на выполнение работ по обеспечению доступа к колодцам с подземными коммуникациями по ул. Шевченко», — прокомментировала глава города.

К демонтажу несоответствующих уровню дороги люков на Шевченко и установки их по стандартам коммунальные службы уже приступили. К настоящему моменту выполнено поднятие 19 люков, всего же планируется поднять 106 люков на этой городской магистрали.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой