Святой Павел Таганрогский: 10 лет со дня общецерковного прославления

Сегодня, 20 июня, проходит празднование 10-летия общецерковного прославления небесного покровителя нашего города – святого праведного старца Павла Таганрогского.

В лике местночтимых святых он был прославлен Церковью еще 27 лет назад, 20 июня 1999 года. А в понедельник, 22 июня, мы отметим скорбную дату – 85-летие начала Великой Отечественной войны. Близость этих дат не случайна — всё не случайно в мире этом, как и в том.

Казалось бы, какое отношение старец, живший и почивший в XIX веке, может иметь к роковым 40-м годам века двадцатого?.. Между тем, до нас дошли свидетельства о том, что благообразный дедушка приходил на помощь нашим землякам, переживавшим ту страшную войну. Его они больше не встречали, а потом им попадалось на глаза изображение старца, и они его узнавали. Что касается Марии Величко, которая по благословению старца Павла возглавила созданную им общину после его кончины, то она и в богоборческие годы до начала войны, и в годину военных испытаний помогала людям и словом, и делом, а умерла 29 июня 1943 года – за два месяца до освобождения Таганрога. Зоя Александровна Прозоровская, жившая напротив подворья старца Павла, делилась воспоминаниями о том, какое великое множество людей окружило гроб с телом старицы Марии, когда его вынесли со двора и понесли на кладбище; очень многие старались прикоснуться к ее гробу.

Но вернемся к старцу Павлу. Родился и вырос он на Черниговщине, недалеко от Киева, поэтому когда стал паломничать, в первую очередь посетил Киево-Печерскую Лавру, в подземных пещерах которой находятся мощи многих святых, в том числе Илии Муромца. Павел Стожков и сам оказался похожим на этого святого, на Илию Печерского – силой и тела, и характера, и духа.

Родился Павел Павлович Стожков в 1792 году. Когда ему было 20 лет, в Россию вторглись орды Наполеона, он в Отечественной войне 1812 года защищал Отчизну, но не оружием, а молитвой – так же, как впоследствии во время Восточной (Крымской) войны 1853-1856 годов, когда Таганрог неоднократно атаковал англо-французский союзный военно-морской флот.

Вообще в первой половине XIX века Российская империя расширяла свои границы, русская армия являлась сильнейшей в мире. Солдатская служба была полна тягот и лишений. Разумеется, во время боевых действий офицеры тоже рисковали, однако жили не в пример вольготнее. Павел Павлович, будучи дворянином, вполне мог, как и его старший брат, стать военным, служить царю-батюшке. Однако предпочел посвятить себя Царю царей, Отцу Небесному. И труд выбрал тяжелый, мужицкий, но самый мирный: работал на хлебных ссыпках, грузил зерно на корабли, которые нашу лучшую в мире пшеницу везли в европейские страны.

Знаменитые итальянские спагетти изготавливались из пшеницы сорта «Таганрогская». Он был утрачен в послереволюционные 1920-е годы. Тогда многое было утрачено… После братоубийственной гражданской войны началось так называемое мирное строительство. Но русский народ, ставший советским, под руководством Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) продолжал заниматься самоуничтожением – как чисто физическим, так и духовным.

В 1930 годы был разрушен любимый храм Павла Таганрогского — Успенский собор. На месте собора и окружавшего его кладбища разбили Октябрьскую площадь; там, где был алтарь, поставили общественный туалет (позднее на этом же месте установили памятник Ленину)…

Некоторые ныне говорят, что Сталин в 1941-м готовил нападение на Германию, но Гитлер упредил его. Однако агрессию проявила именно гитлеровская Германия, именно ее войска пересекли государственную границу 22 июня 1941 года. Хотя Бог, возможно, допустил это не случайно. В Москве на 22 июня 1941 года был назначен взрыв храма Рождества Богородицы в Путинках. В тот же день представители Русской Православной Церкви должны были передать представителям советской богоборческой власти ключи от московских Богоявленского собора и церкви Илии Обыденного. Митрополит Сергий (Страгородский), будущий (в 1943-1944 гг.) Патриарх Московский и всея Руси, узнав о начале войны, по свидетельству его келейника, сказал: «Господь милостив, и Покров Пресвятой Девы Богородицы, всегдашней Заступницы Русской земли, поможет нашему народу пережить годину тяжелых испытаний и победоносно завершить войну нашей победой».

Советский народ одержал победу не только над немецким нацизмом. Начавшаяся Великая Отечественная война приостановила гонения на Церковь Христову и на христиан. Советское государство повернулось лицом к Церкви. А русские люди, которых атеистическая пропаганда пыталась превратить в безбожников, снова обратились к Богу, к своему Отцу Небесному. Это была победа над сатаной, отцом всякой лжи.

Что касается немцев, они, обманутые Гитлером и его пропагандой, шли на Восток не только ради новых плодородных земель — они считали своей миссией освобождение славян от коммунистов. Впрочем, и среди немцев были антифашисты. А те, которые поверили Гитлеру, пошли за ним и сатаной, в 1945-м протрезвели, покаялись, и это дало народу силы возродить с Божьей помощью великую и свободную Германию.

Но и в годы Великой Отечественной войны, и в нынешние времена очередных испытаний святой праведный старец Павел Таганрогский возносит Богу молитвы о Таганроге и таганрожцах, о всей своей родной земле, обо всех своих соотечественниках. И многие это ощущают – не зря не пустеет келья этого святого, не зря там не угасает огонь свечей и лампад под иконами Господа Бога, Пресвятой Богородицы и святых, включая, конечно, и самого праведного старца Павла Таганрогского.

«Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», — учит каждого из нас преподобный Серафим Саровский, между прочим, современник Павла Павловича Стожкова: великий русский святой Серафим Саровский был прославлен в лике преподобных в 1903 году, после этого планировалась канонизация Павла Таганрогского. Не состоявшаяся в начале века, она состоялась в 1999 году. С тех пор наш старец Павел не только молится о нас, как прежде, но и служит примером. Он – наш маяк в море житейских бурь. Павел Таганрогский по слову Серафима Саровского стяжал дух мирен, а мы спасаемся вокруг него, учимся и у него, и у самого преподобного Серафима, и у остальных святых. Желая тоже стяжать тот самый дух мирен, который освобождает человека от ненависти, злобы, зависти, осуждения, который наполняет человеческую душу спокойствием, радостью и любовью и к Богу, и ко всякому Его творению.

Антон САХНОВСКИЙ

На фото Анатолия Ивашова: торжества в связи с общецерковным прославлением святого праведного старца Павла Таганрогского. Июнь 2016 года.