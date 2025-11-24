Светлана Камбулова: системная работа по предоставлению жилья отдельным категориям граждан продолжается

В Таганроге на учете состоит 1689 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Глава города Светлана Камбулова подробно рассказала об итогах текущего года по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

В администрации города Таганрога на учете по улучшению жилищных условий находится 1689 семей. В 2025 году активно велась работа по предоставлению жилья гражданам с тяжелыми хроническими заболеваниями, детям-сиротам, молодым семьям и переселению людей из аварийных домов.

За год было предоставлено 18 квартир. Три из них были выделены из муниципального фонда гражданам с хроническими заболеваниями и тем, чьи дома признаны непригодными для проживания.

На квартиры для 47 детей-сирот было выделено более 185 миллионов рублей. По результатам закупок уже заключено 41 соглашение, и 32 квартиры переданы новым владельцам. Еще шесть контрактов планируется заключить в этом году. Все квартиры будут переданы до конца 2025 года после оформления их в муниципальную собственность.

Три человека также получили квартиры из свободного жилищного фонда. Завершается строительство домов по контрактам 2024 года, где будут расселены еще 33 человека. В этом году четыре молодые семьи получили сертификаты на 8,5 миллионов рублей для покупки или строительства жилья.

«Одной из ключевых задач является переселение граждан из аварийного жилья. В текущем году 124 семьи (208 человек) получили выплаты выкупной стоимости за аварийные помещения из домов: ул. Калинина, 106, ул. Б. Бульварная, 9-3, пер. 17-й Новый, 3, 19-й Переулок, 124, — рассказала глава города. — До конца года получат благоустроенное жилье еще 5 семей (12 человек)».

Работа по улучшению жилищных условий ведется системно и продолжается, подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: donland.ru.