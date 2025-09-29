Главная » #ЖКХ

Светлана Камбулова: работы на Донском водоводе будут вестись круглосуточно

В городе организован подвоз технической воды по заявкам.

Профилактические ремонтные работы на Донском техническом водоводе начались сегодня, 29 сентября. В течение трех дней, до утра 2 октября, водоснабжение Таганрога будет ограничено.

Специалисты «Водоканала» ведут работы одновременно в нескольких локациях. Это очистные сооружения водопровода, насосная станция 2-го подъема в Мясниковском районе, сооружения в Неклиновском районе. Задействовано 49 специалистов и 20 единиц специализированной техники.

«Работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Во время ремонтных мероприятий вода на городские очистные сооружения будет подаваться не в полном объеме через трубопровод диаметра 800 мм, а также от реки Миус и через артезианские скважины, — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова. — Это приведет к временному снижению давления и объема подачи холодной воды в городе».

Глава города напомнила, что для удобства жителей и социальных объектов организован подвоз технической воды автоцистернами. Заявки на подвоз принимаются по тел. 8 (8634)31-94-38.

Директор «Водоканала» Максим Неснов подчеркнул, что проводимые работы призваны увеличить надежность водоснабжения города и рассказал, что именно делают бригады. В частности, на одной из точек в настоящее проводятся земляные работ, чтобы обеспечить монтаж и переврезку старой линии трубопровода подачи сырой воды на новую, диаметром 1400 мм. Также будет произведена замена запорной арматуры и насосного агрегата на насосной станции в Мясниковском районе. В трех точках на трассе ведутся работы по устранение утечки трубопровода, а также ремонт воздушных клапанов.

Фото: скрин видео из ТГ-канала Светланы Камбуловой

