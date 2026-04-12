Светлана Камбулова поздравила таганрожцев со светлым праздником Пасхи

Дорогие таганрожцы! От всего сердца, с глубокой радостью и теплотой поздравляю вас со светлым праздником — Светлым Христовым Воскресением!

В эти благословенные дни во всех православных храмах нашего города прошли торжественные пасхальные богослужения, объединившие тысячи верующих.

Невозможно не ощутить ту особую, ни с чем не сравнимую атмосферу, которая воцаряется на Пасху: звон колоколов, трепетный свет свечей, молитвенное пение, — все это наполняет душу светом и благодатью. Это время тишины, добра и всеобщего единения, когда каждый из нас прикасается к вечным ценностям, чувствует незримую связь с предками и ближними.

В пасхальные дни сердце словно раскрывается навстречу любви, а в душе пробуждается что‑то светлое и чистое, давно забытое. Сам смысл этого великого праздника учит нас терпению и мудрости, укрепляет дух и дарит надежду на лучшее. Он напоминает нам, что после любых испытаний непременно наступает свет, а вера и любовь способны преодолеть любые преграды. Пасха — это обещание жизни, победы над тьмой, знак Божественной милости, который согревает нас из года в год.

Пусть пасхальная радость наполнит ваши сердца неизреченной радостью, пусть Божие благословение пребудет над вашими домами, а в них воцарятся мир, благополучие, взаимопонимание и любовь. Пусть каждый день будет отмечен добротой, а каждое слово — теплом.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного счастья и помощи Божией во всех благих начинаниях. Пусть в ваших семьях царят согласие и радость, а вера укрепляет и поддерживает в любых обстоятельствах.

Фото: МАХ Светланы Камбуловой

