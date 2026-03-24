Светлана Камбулова начала серию встреч с трудовыми коллективами с ТАГМЕТа

Завод активно участвует в жизни города, подчеркнула глава.

Глава Таганрога Светлана Камбулова ровела рабочую встречу с коллективом одного из крупнейших городских предприятий — ТАГМЕТа. Визит стал частью серии регулярных встреч с трудовыми коллективами промышленных компаний города.

В ходе общения с управляющим директором завода Виктором Новиковым и активом предприятия были подведены итоги уже реализованных инициатив и обсуждены актуальные вопросы. Основными темами диалога стали благоустройство городской территории, организация транспортного сообщения и водоснабжение.

«Все эти вопросы одинаково важны и для работников ТАГМЕТа, и для всех жителей города», — отметила глава города. Часть вопросов была решена непосредственно в ходе встречи, а по другим будет вестись совместная работа.

Особое внимание было уделено социальной роли предприятия. С января 2026 года ТАГМЕТ официально стал филиалом ТМК, сохранив приверженность социальным и корпоративным программам. На заводе трудятся более пяти тысяч человек. Предприятие не только создает комфортные условия для своих сотрудников, но и системно помогает в благоустройстве Таганрога.

Светлана Камбулова также отметила значительную поддержку, которую завод оказывает участникам специальной военной операции.

«Встречи с коллективами города для меня очень важны. Живое общение всегда ценно. Приятно отметить, что работники предприятия видят не только проблемы, но и те улучшения, которые происходят в городе», — поделилась впечатлениями от встречи с металлургами глава Таганрога.

