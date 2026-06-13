Отменен пассажирский поезд между Таганрогом и Керчью

Поезд не будет курсировать с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога.

Отменен пассажирский поезд №483/484, курсировавший между Таганрогом и Керчью. Решение принято Оперштабом республики Крым в рамках изменения схемы движения железнодорожного транспорта, сообщает пассажирская компания «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее состав следовал до Симферополя, а с 10 июня этого года — до Керчи. Теперь же поезд №483/484 перестанет ходить с 17 июня из Керчи и с 18 июня из Таганрога. Пассажирам, уже купившим билеты, вернут полную стоимость без удержания сборов.

В компании-перевозчике принесли извинения за неудобства и порекомендовали желающим добраться до Таганрога приобретать билеты на поезда, следующие через Ростов-на-Дону.

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»