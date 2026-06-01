Судебные приставы Ростовской области составили портрет типичного должника по алиментам

Среди должников по алиментам оказались и женщины.

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области составили типичный портрет должника по алиментам. Чаще всего это мужчины в возрасте от 22 до 53 лет. Их условно делят на несколько категорий: неплатежеспособные отцы, которые жалуются на кризис и злоупотребляют алкоголем; те, кто платит, но недостаточно для погашения долга; и особая группа — принципиальные неплательщики.

Однако уклоняются от уплаты алиментов и женщины. В основном это либо молодые матери, не имеющие постоянного дохода и не умеющие организовать свою жизнь; либо женщины, ведущие асоциальный образ жизни, употребляющие спиртное и наркотики. Такие матери, как правило, лишены родительских прав.

«У большинства должников есть официальный источник дохода, но нередко они получают зарплату неофициально и не собираются тратить деньги на ребенка. В таких случаях судебные приставы применяют меры принудительного взыскания: арест имущества, ограничение права на управление транспортным средством, запрет на выезд за границу», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Ростовской области.

Кроме того, должника могут привлечь к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей). Это грозит арестом до 15 суток или обязательными работами до 150 часов. Также за злостное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена уголовная ответственность по статье 157 УК РФ.

Злостных неплательщиков вносят в реестр должников по алиментным обязательствам. С января 2026 года этот реестр размещен на портале «Госуслуги». Сервис позволяет оценить финансовую добросовестность граждан и служит дополнительным стимулом для погашения задолженности.

