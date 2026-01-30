Суд ужесточил наказание врачу-взяточнику из Таганрога

Бывшему заведующему отделением сестринского ухода городской больницы № 3 решением Таганрогского городского суда увеличены срок лишения свободы и штраф.

Напомним, заведующий отделением сестринского ухода больницы № 3 Юрий Патикин обвинялся в коррупции при оказании помощи тяжелобольным пациентам. В декабре 2025 года он был признан виновным в получении взятки по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Суд установил, что Патикин получал взятки от родственников пациентов. Взамен он не оформлял выписку тяжелобольных, а вместо этого инициировал направление их на врачебную комиссию. В результате комиссия выносила положительное решение о продлении паллиативного лечения на бюджетной основе. Таким образом, взятка фактически становилась платой за гарантированное сохранение бесплатного ухода.

Первоначальное наказание составляло 7 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно Патикина обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Осужденный также был лишен права занимать должности в медицинских учреждениях на срок 3 года и 2 месяца.

21 января 2025 года состоялось еще одно заседание суда по делу Патикина. Было рассмотрено 9 эпизодов противоправной деятельности бывшего заведующего отделением.

«В судебном заседании подсудимый свою вину признал. В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере 100 тысяч рублей и дополнительный штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба Таганрогского городского суда.

До 4 лет и 6 месяцев увеличен срок, в течение которого осужденный не имеет права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения. Приговор в законную силу не вступил.

Фото из архива