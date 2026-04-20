Студенты и горожане очистили от мусора территорию рядом с воинским мемориалом на Старом кладбище Таганрога

В Таганроге на Старом кладбище состоялся субботник, приуроченный к Международному дню памятников и исторических мест. Основные работы 18 апреля были сосредоточены в зоне воинского мемориала, где расположен Вечный огонь.

На некоторых участках территории волонтеры поддерживали чистоту, в то время как на других им пришлось разбирать серьезные завалы, скопившиеся за долгие годы. Организаторы отметили, что к некоторым местам придется вернуться повторно: плотно стоящие ограды и заросли дикого винограда около кладбищенского забора сильно осложняют вынос мусора. Проблемой остается и то, что люди часто оставляют пакеты с отходами в кустах, вместо того чтобы складывать их у дороги для вывоза.

В уборке приняли участие студенты и преподаватели Таганрогского колледжа морского приборостроения, учащиеся и педагоги школы-лицея № 4, студенты группы ИМД-211 факультета истории и филологии ТИ имени А.П. Чехова, сотрудники Сбербанка и просто активные горожане. Организаторы субботника сообщили, что «плановый вывоз мусора с аллей пройдет после окончания поминальных дней».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге месячник чистоты завершился масштабным субботником в районе Комсомольского бульвара.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища»