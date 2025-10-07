Стихийная свалка на Мариупольском шоссе отравляет жизнь таганрожцев

Жители микрорайона и близлежащих садовых товариществ возмущены разрастающейся свалкой на Мариупольском шоссе.

Горожане отмечают, что несанкционированный мусорный полигон постоянно дымится, отравляя воздух вокруг. И задаются резонным вопросом, когда свалку ликвидируют?

«В районе выезда из хутора Дарагановка, за полями в сторону Таганрога, в СНТ «Тополь», организована новая огромная свалка, взамен той, которую рекультивировали на Николаевском шоссе. Периодически здесь горит мусор. Дым от пожаров распространяется на соседние территории, а запах гари становится невыносимым. Неужели мы и наши дети должны дышать этим загрязнённым воздухом?», — пишет о негодовании жителей местное сетевое издание.

Чтобы разобраться в ситуации, «Таганрогская правда» обратилась к городским властям. Приводим официальный комментарий:

— Сотрудники администрации Таганрога ежедневно проводят мониторинг городских территорий на предмет выявления нарушений Правил благоустройства и недопущения образования стихийных свалочных очагов.

Несанкционированная свалка на Мариупольском шоссе расположена в земельном квартале с кадастровым номером 61:58:0005283, государственная собственность на который неразграниченная. Также имеются решения Таганрогского городского суда о ликвидации свалочных очагов по указанному ориентиру.

По данным на 6 октября 2025 года, примерный объем свалочных очагов на земельном квартале с кадастровым номером 61:58:0005283 составляет 115 000 тонн, примерная финансовая потребность для рекультивации составляет порядка 280 млн рублей. В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.07.2024 № 28-р, свалочные очаги по адресным ориентирам: Мариупольское шоссе, 50-9, 50-15, 50-17, 50-к, 50-24, 50-54 внесены в график обследования и оценки в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» на 2025 год.

После включения в реестр ГРОНВОС данные несанкционированные свалочные очаги будет возможно включить в федеральную программу и рекультивировать за счет средств федерального бюджета.

Отмечается, что все возгорания свалочных очагов на Мариупольском шоссе потушены.

