Ставки транспортного налога на Дону вырастут впервые за 17 лет

Для большинства автовладельцев рост транспортного налога составит от 300 до 1500 рублей.

На Дону с 2026 года начнут поэтапно повышаться ставки транспортного налога, которые не менялись 17 лет. 20 ноября изменения утвердили депутаты Законодательного Собрания Ростовской области.

Как пояснил председатель ЗСРО Александр Ищенко, инициатива о корректировке ставок давно поступала от муниципалитетов.

«Транспортный налог является основным, а во многих территориях и единственным источником формирования дорожных фондов. Неизменность ставок по нему на протяжении длительного периода привела к тому, что средств, предназначенных на дорожную деятельность, в муниципалитетах критически не хватает», – отметил Ищенко.

Спикер парламента добавил, что за 17 лет затраты на строительство и содержание дорог выросли в 4-12 раз, а стоимость строительных материалов почти утроилась.

Повышение затронет 18 из 22 возможных категорий транспортных средств и будет осуществляться в два этапа – с 1 января 2026 и с 1 января 2027 года. Для большинства автомобилистов рост составит от 300-400 рублей до 1-1,5 тысячи рублей в год в зависимости от мощности двигателя. Не коснется изменений налог на катера и моторные лодки до 100 л.с., автобусы, а также спецтехнику на пневматическом и гусеничном ходу.

Первые платежные поручения с новыми ставками автовладельцы получат только в конце 2027 года.

«Все существующие льготы по транспортному налогу, включая льготы для участников СВО и их семей, сохранятся. С 2026 года инвалиды всех групп и инвалиды с детства будут освобождены от уплаты налога на мотоциклы, мотороллеры и легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с.», — сообщает пресс-служба донского парламента.

Изображение от wirestock на Freepik