В донском парламенте состоялось общественное обсуждение инициатив по изменению налогового законодательства региона. Ключевым вопросом стал возможный пересмотр ставок транспортного налога, сообщает пресс-служба ЗС РО.

С основным докладом выступила заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова. Она напомнила, что с 2020 года нормативы отчислений от транспортного налога полностью переданы в местные бюджеты, что сделало его главным источником формирования дорожных фондов муниципалитетов.

«Важно отметить, что средства дорожных фондов — целевые. Таким образом закон гарантирует, что транспортный налог идет именно на дороги, на их содержание и на инфраструктуру», — подчеркнула замгубернатора.

Действующие ставки по многим категориям транспорта не менялись с 2008 года, тогда как затраты на строительство, ремонт и содержание дорог выросли в 4–12 раз, а стоимость материалов почти утроилась.

«Все это приводит к необходимости поиска дополнительных источников финансирования для того, чтобы мы могли поддерживать нормативное состояние дорожной сети», — констатировала Беликова.

Отметим, что Ростовская область занимает шестое место в России по числу автомобилей, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Свердловской областям, а также Краснодарскому краю. При этом объем дорожных фондов растет медленнее, чем нагрузка на инфраструктуру.

Первый заместитель председателя Заксобрания Сергей Михалев сообщил, что муниципалитеты неоднократно обращались с предложениями скорректировать ставки.

«Транспортный налог — один из основных источников формирования дорожных фондов в муниципальных образованиях. Средства дорожных фондов в основном расходуются на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. Доля расходов на эти цели составляет до 70 % от общего объема, — пояснил Михалев.

Повышение налоговых ставок транспортного налога обеспечит дополнительные средства для местных бюджетов. Так, поступления по транспортному налогу за 2024 год составили 4,8 млрд рублей, а прогнозируемый дополнительный доход на 2026–2028 годы достигнет около 1,9 млрд рублей с темпом роста в 138,8%.

Отмечается, что действующие сейчас ставки значительно ниже максимально разрешенных законом и меньше, чем во многих регионах России, а рост налога для большинства автовладельцев будет небольшим.

Например, для автомобиля «Лада Гранта» с двигателем до 100 л.с. старше 10 лет налог с 2026 года увеличится на 348 рублей в год и составит 1044 рубля вместо 696. Для машин младше 10 лет сумма вырастет поэтапно: до 1440 рублей в 2026 году и до 1800 рублей в 2027-м. Для легковых автомобилей мощностью 100–150 л.с. изменения также будут умеренными.

Поправки предусматривают поэтапное повышение ставок с 1 января 2026 и 2027 годов по 18 из 22 возможных позиций. Не затронутыми останутся катера и моторные лодки до 100 л.с., самоходная техника на пневмоходу и гусеницах, автобусы.

Для инвалидов всех групп и инвалидов с детства вводится единая льгота — освобождение от налога на мотоциклы, мотороллеры и легковые автомобили до 150 л.с. Ранее установленные в регионе льготы сохранятся.

Инициатива будет рассмотрена профильными комитетами донского парламента, а окончательное решение примут на заседании Заксобрания 20 ноября 2025 года. В случае одобрения новые ставки начнут действовать с 1 января 2026 года, а первые платежи поступят в 2027-м.

Изображение от freepik