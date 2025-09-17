Стали известны сроки выпуска самолетов Бе-200 таганрогского производства с российскими двигателями

Серийное производство самолетов-амфибий Бе-200 с новыми отечественными двигателями ПД-8 может начаться не ранее 2028 года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов во время визита на ТАНТК имени Г.М. Бериева 12 сентября.

«В текущем году мы финансируем опытно-конструкторские работы по ремоторизации Бе-200, продолжим их и в следующем. Мы надеемся завершить эту работу в 2027 году. Если по итогам ОКР будет получен положительный результат, в 2028 году приступим к серийному производству», — пояснил министр.

Ранее самолеты-амфибии Бе-200 комплектовались двигателями Д-436 производства украинской компании «Мотор Сич». Планировалось заменить их на российско-французские двигатели SaM-146, используемые в Superjet 100. Однако производство этих двигателей было прекращено в 2022 году из-за санкций, сообщает Telegram-канал «Промышленные инновации России».

Двигатель ПД-8 был разработан специально для замены SaM-146. Он уже проходит испытания на опытных моделях Superjet 100 и планируется к сертификации к концу года. Модификация ПД-8 для Бе-200 будет обозначена как ПД-8-200.

Бе-200 — уникальный самолет, способный взлетать и садиться на воду, а также перевозить до 12 тонн воды. Эти машины широко используются для тушения пожаров не только в России, но и за ее пределами. В настоящее время шесть таких самолетов эксплуатируются в МЧС России, два — в Алжире и один — в Азербайджане.

Фото: ОАК