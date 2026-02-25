Средняя зарплата рабочих в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей

Сварщики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих в Ростовской области.

В начале 2026 года в Ростовской области сформировался рейтинг наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий. Аналитики платформы hh.ru и сервиса подработки «Моя смена» изучили вакансии для «синих воротничков» и выяснили, какие специалисты могут рассчитывать на самые высокие доходы.

Согласно исследованию, лидерами по медиане предлагаемых зарплат стали сварщики с показателем в 273 200 рублей. На втором месте расположились электромонтажники (160 000 рублей), а на третьем — токари-фрезеровщики (127 500 рублей). Четвертую позицию заняли монтажники со средней предлагаемой зарплатой в 100 000 рублей.

Общая медиана зарплат для рабочих профессий в регионе составляет 103 800 рублей, однако для ряда высококвалифицированных специальностей, таких как машинисты, этот показатель может быть значительно выше.

«Высокий уровень дохода сегодня можно получить не только при полной занятости. Среди производственных вакансий, которые соискатели могут рассматривать как подработку с почасовой оплатой, также наблюдается заметный рост заработной платы», — прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Данные сервиса «Моя смена» (входит в ГК Verme) за январь 2026 года показывают, что в сегменте подработки с почасовой оплатой лидируют специалисты по заготовкам собственного производства в ритейле, которые готовят блюда на гриле, шашлык, фарш и аналогичную продукцию. Их средний часовой заработок составляет 361,8 рубля, что в месяц может достигать 95 500 рублей.

Второе место по почасовой ставке занимают пекари (323,6 рубля/час), а третье — сборщики заказов (313,8 рубля/час). При этом максимальные ставки в этих сферах доходят до 403 рублей в час для пекарей и 600 рублей в час для сборщиков. Ежемесячный доход пекаря при такой ставке в настоящее время может составить 85 400 рублей.

Изображение от cookie_studio на Freepik