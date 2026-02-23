В Ростовской области люди старше 45 лет активнее молодежи стали искать подработку

Интерес к подработке в России сохраняется, причем в Ростовской области наиболее заметный рост вовлеченности демонстрируют представители старших возрастных групп.

Согласно исследованию сервиса «Авито Подработка», за последний год число жителей региона в возрасте 45–64 лет, рассматривающих частичную занятость, увеличилось на 70%.

Быстрее всего интерес к временному заработку растет именно среди дончан зрелого возраста. Помимо группы 45–64 лет, значительный прирост показали жители 35–44 лет (+28%) и старше 65 лет (+36%).

В целом по России максимальная вовлеченность по-прежнему характерна для молодежи: 67% опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать постоянно или время от времени. Среди наиболее популярных сфер у этого поколения — доставка и курьерские услуги (17%), маркетинг, реклама, PR и контент (17%), склады и логистика (15%), ретейл (13%) и общепит (12%).

«Подработка в 2026 году постепенно становится устойчивой частью занятости для россиян разных возрастов, — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин. — Причем особенно быстро растет интерес среди старших поколений, хотя в абсолютных цифрах среди планирующих подрабатывать больше всего зумеров и миллениалов».

По его словам, ключевым приоритетом для всех остается безопасность выплат и предсказуемость условий. Для молодежи также важны гибкий график и возможность совмещать подработку с учебой, а для старших поколений — возможность наращивать доход, близость к дому и простота заданий.

Эксперты платформы дали рекомендации по безопасному поиску временной занятости.

«Подработка — это хорошая возможность получить новый опыт, а также дополнительный доход. Чтобы этот опыт был исключительно полезным, достаточно следовать нескольким простым правилам», — советует Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности Авито.

Прежде всего, для поиска предложений стоит использовать надежные job-платформы и общаться с заказчиком только внутри защищенного чата. Поводом для настороженности могут стать просьбы перейти в сторонний мессенджер, излишняя спешка с решением или требование прислать документы без обсуждения деталей.

Важно выбирать проверенные компании, изучая отзывы, рейтинги и специальные цифровые значки на платформах, которые указывают на добросовестных заказчиков. Кроме того, ключевым фактором остается оформление отношений официально с четким согласованием всех условий до начала работы.

