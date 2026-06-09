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На Дону из-за надвигающихся ливней и ветра на четыре дня объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области с 9 июня и до конца рабочей недели объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Новости Ростовской области

С 13.00–15.00 9 июня и до конца суток, а также в течение 10, 11 и 12 июня местами в регионе прогнозируются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20–23 метров в секунду. В связи с непогодой возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывами линий связи и электропередач, а также затруднениями в движении транспорта.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре: закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, проводов и рекламных щитов. В экстренных случаях можно звонить по номеру «112» — он работает круглосуточно и бесплатно с любых телефонов, включая мобильные, стационарные и спутниковые.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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