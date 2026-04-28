Спектакль Таганрогского камерного театра взял на областном театральном фестивале приз зрительских симпатий

Таганрожцы представили на суд зрителей спектакль-исследование «Инстинкт самосохранения».

Вчера в донской столице, в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького, подвели итоги и наградили лауреатов XXIII областного театрального фестиваля-конкурса «Мельпомена», организованное региональным отделением Союза театральных деятелей России.

В этом году конкурсная программа включила 11 спектаклей, которые представили девять театров Дона. Среди участников — Ростовский академический театр драмы имени Горького, Ростовский государственный музыкальный театр, Ростовский государственный театр кукол имени Былкова, Ростовский-на-Дону академический молодежный театр, Шахтинский драматический театр, Новошахтинский драматический театр имени Бушнова, Волгодонский молодежный драматический театр, Донской театр драмы и комедии имени Комиссаржевской из Новочеркасска, а также Таганрогский камерный театр.

Жюри определило победителей в восьми основных и 11 дополнительных номинациях. Таганрогский камерный театр был удостоен приза зрительских симпатий за свою постановку «Инстинкт самосохранения».

Это своеобразный спектакль-исследование драматурга Маргариты Кадацкой и режиссера Руслана Маликова, которые на основе дневников, записей, рассказов и историй, собранных в Таганроге и его окрестностях, создают образ людей, живущих сейчас, и тех, кто до трагических событий революций, гражданских и мировых войн, гордо величался казаком. «Что знаем мы о своих предках, какую часть истории своей семьи мы потеряли?» — задаются вопросом авторы спектакля.

Фото: Лиза Шейко (сайт Таганрогскго камерного театра)