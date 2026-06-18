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Спецназовцы из отряда «Скиф» рассказали студентам Таганрогского института им. А.П. Чехова о беспилотных войсках

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Аудиторию интересовали требованиями к кандидатам в «дроноводы».

Новости Таганрога

В Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале РГЭУ РИНХ) прошла встреча студентов и преподавателей с представителями отряда специального назначения «Скиф». Мероприятие было посвящено развитию и применению беспилотных летательных систем — одному из ключевых направлений современных Вооруженных сил. В диалоге участвовали руководство вуза, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и обучающиеся.  

Бойцы отряда «Скиф» рассказали об особенностях работы в подразделениях, эксплуатирующих беспилотные авиационные системы, пояснили специфику управления дронами в условиях боевых действий, а также затронули современные методы радиоэлектронной борьбы и защиты от воздушных угроз.  

Как сообщили в институте им. Чехова, особый интерес у аудитории вызвал блок о требованиях к кандидатам. Гости разъяснили критерии отбора, уровень необходимой физической и психологической подготовки, а также возможности профессионального роста и повышения квалификации в сфере беспилотных технологий. Было подчеркнуто, что развитие этого направления открывает перед военнослужащими широкие горизонты — от инженерных специальностей до управления сложными роботизированными комплексами.  

Встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты активно интересовались бытовыми условиями службы, сроками контракта, социальными гарантиями и перспективами получения дополнительного образования. В завершение сотрудники отряда «Скиф» призвали будущих защитников Родины осознанно подходить к выбору профессии, ответственно решать вопрос о заключении контракта и помнить о высокой миссии служения Отечеству.

Фото: Таганрогский институт им. А.П.Чехова

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новости Таганрог Таганрогский институт имени А.П. Чехова
Таганрогская правда

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