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Специальная комиссия проверила экологическое состояние побережья Таганрогского залива: загрязнений нефтью нет

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На пляжах города также не выявлено нарушений.

#Экология

Городские власти опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о возможном загрязнении побережья Таганрогского залива после атаки беспилотников 10 июля на терминал нефтепродуктов. Глава города Светлана Камбулова рассказала на своих официальных ресурсах об итогах проверки состояния береговой линии залива на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории «Рыбзавода».

В состав комиссии вошли специалисты отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов таганрогской администрации, представителей ООО «Курганнефтепродукт» и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства.

«По итогам осмотра обширных следов нефтепродуктов не выявлено. Визуальный контроль акватории показал, что поверхность воды чистая, нефтяных пятен нет. Погибшей рыбы и других обитателей залива также не обнаружено,» — написала Светлана Камбулова.

Глава Таганрога добавила, что городские пляжи проверены отдельно — нарушений также не зафиксировано.

Сотрудники предприятия продолжают выполнять все необходимые профилактические меры для предотвращения разлива. Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой, заверила Светлана Камбулова и призвала таганрожцев доверять только официальной и проверенной информации.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой.

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Таганрогская правда

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