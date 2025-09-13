Специалисты «Водоканала» устраняют аварии в двух районах Таганрога

13 сентября в Таганроге ограничена подача воды в двух районах города. Аварийные работы на водопроводных сетях проводит МУП «Управление «Водоканал».

Как сообщили в коммунальной службе, утечку устраняют на улице Воскова, 22 А. В связи с этим водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Воскова, Щаденко, Халтурина, Бабушкина, Социалистической. Примерно до 18 часов.

Ремонтные работы ведутся на улице Заводской, 8/1-8/2 . Поэтому вода подается пониженным давлением на улицах Дзержинского (Красный городок), Заводской, Осипенко и в переулке Парковом. Ориентировочно до 17 часов.

Фото из архива