Спасатели обнаружили тела двух погибших при разборе завалов после пожара в Ростове

В причинах ЧП разбираются дознаватели МЧС.
В Ростове-на-Дону минувшей ночью произошел пожар в частном доме, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось на улице 12 Декабря.
Прибывшие на место сотрудники МЧС России справились с огнем, который охватил площадь в 100 квадратных метров. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Одним из погибших оказался 58-летний владелец дома, личность второго в настоящее время устанавливается.
Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.
Фото: МЧС РО
