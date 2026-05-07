Спасатели обнаружили тела двух погибших при разборе завалов после пожара в Ростове

В причинах ЧП разбираются дознаватели МЧС.

В Ростове-на-Дону минувшей ночью произошел пожар в частном доме, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось на улице 12 Декабря.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России справились с огнем, который охватил площадь в 100 квадратных метров. В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин. Одним из погибших оказался 58-летний владелец дома, личность второго в настоящее время устанавливается.

Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю ведомства.

Фото: МЧС РО

