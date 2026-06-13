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«Союз десантников Таганрога» совершил 226-й выезд в зону СВО

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Глава Таганрага поблагодарила активистов этой общественной организации, которые постоянно объединяют всех, кто готов помочь фронту — таганрогские предприятия, организации, молодежь, волонтеров.

Новости Таганрога

В Таганроге продолжается системная работа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим в зоне специальной военной операции. В мае участники общественной организации ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога» совершили уже 226-й выезд на передовую, доставив очередную партию необходимого груза защитникам.

Под руководством Александра Сетькова организация на постоянной основе объединяет усилия школ, предприятий, волонтеров и неравнодушных жителей города. Одни собирают снаряжение, другие помогают с транспортом и логистикой, третьи передают бойцам письма и слова поддержки. Как отмечают участники, именно такое народное единство делает помощь особенно ценной: для солдат на передовой нет ничего важнее осознания, что дома их помнят, ждут и верят в них.

«Благодарю «Союз десантников Таганрога» и каждого, кто причастен к этому благородному делу. Вы — пример настоящего патриотизма, который вдохновляет всё больше людей присоединяться к нашей общей миссии. Поддержка из родного дома необходима нашим военнослужащим», — написала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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