Сотрудники ТАГМЕТа заняли призовые места на корпоративном форуме ТМК

Сотрудники Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) заняли четыре призовых места по итогам 21-го форума ТМК «Горизонты».

В рамках мероприятия, которое ежегодно организует Корпоративный университет ТМК2U, участники с разных предприятий объединились в команды и решали 16 бизнес-задач актуальным для компании направлениям.

Возможность поехать на форум получили авторы проектов по улучшению бизнес-процессов, победивших по итогам молодежных научных-практических конференций на заводском и корпоративном этапах. На форуме специалисты работали над решением бизнес-задачи по оптимизации производства, сокращению издержек, повышению качества продукции и промышленной безопасности. Команды использовали теорию решения изобретательских задач, гибкий подход к управлению проектами, технику группового прогнозирования и другие современные методологии.

Металлурги ТАГМЕТа завоевали призовые места в треках «Бережливое производство», «Управление производственной экологией» и «Сталеплавильное производство». Лауреатами таганрожцы стали в треках «Автоматизация производства», «Логистика» и «Сталеплавильное производство».

«В этом году в форуме приняли участие 15 сотрудников ТАГМЕТа. Презентованные ими в рамках отборочного этапа проекты имеют высокий уровень проработки, а некоторые уже реализованы со значительным экономическим эффектом и готовы к масштабированию на других площадках ТМК. Новый формат мероприятия позволил участникам оценить свои навыки решения практических бизнес-задач в команде, обменяться опытом с коллегами с других заводов. Это важно не только для дальнейшего развития каждого из них, но и для предприятия в целом», — сказал управляющий директор ТАГМЕТа Виктор Новиков.

Участие в Форуме «Горизонты», организатором которого выступает Корпоративный университет TMK2U, приняли более 500 сотрудников компании. Форум направлен на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей, разрабатывающих проекты по совершенствованию существующих технологий и бизнес-процессов.

Таганрогский металлургический завод (ТАГМЕТ) с 2004 года входит в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК).

Фото предоставлено пресс-службой ТАГМЕТа