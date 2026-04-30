Сотрудники пожарной охраны Таганрога принимают поздравления с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Сердечно поздравляем вас профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем настоящих героев – отважных и мужественных людей, чья жизнь посвящена борьбе с самым разрушительным стихийным бедствием – огнем. Недаром огнеборцев называют бойцами. Каждый день, встречаясь лицом к лицу со смертельной опасностью, они самоотверженно вступают в схватку с опасной и коварной стихией, сражаются и побеждают.

Пожарные Таганрога доказывают свой профессионализм не словом, а делом, оперативно и четко реагируя на любые вызовы. Вы – надежный щит, обеспечивающий безопасность и покой жителей нашего города. Там, где другие ищут спасения, вы бесстрашно бросаетесь в самое пекло, рискуя собственным здоровьем и жизнью ради других. Уверены, что несмотря на все серьезные задачи, которые ставит перед нами нынешнее непростое время, вы будет так же преданно и добросовестно служить избранному делу.

Мы выражаем глубокую благодарность всем, кто несет эту нелегкую службу, а также тем, кто посвятил ей долгие годы, передавая свой бесценный опыт молодому поколению. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и семейного благополучия! Пусть работа приносит удовлетворение, а дома вас всегда ждут тепло и любовь близких. И, конечно, желаем, чтобы рукава вашей униформы оставались сухими, а вызовов было как можно меньше!

Светлана КАМБУЛОВА – глава города Таганрога, Роман КОРЯКИН – председатель городской Думы