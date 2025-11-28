Сотрудники «Красного котельщика» поздравят своих мам корпоративными открытками

На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) прошла ежегодная акция «Открытка для мамы!». Эта добрая традиция позволяет сотрудникам предприятия в необычной форме выразить теплые чувства и благодарность самым дорогим людям — своим мамам.

Накануне Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, на проходных завода размещаются красочные открытки в фирменном стиле предприятия — с душевными стихами и нежными иллюстрациями. Каждый сотрудник может взять такую открытку, дополнить ее личными пожеланиями и вручить маме лично или отправить по почте. Кто-то берет открытку как напоминание о важности простых слов: «люблю» и «скучаю», сказанных даже по телефону.

Дополняет эту добрую инициативу корпоративный мастер-класс по живописи. Он ежегодно объединяет женщин «Красного котельщика», среди которых немало многодетных мам, в атмосфере уюта, вдохновения и открытого общения. Это хорошая возможность провести время, погрузившись в увлекательный творческий процесс, раскрыть свои таланты и зарядиться накануне праздника положительными эмоциями.