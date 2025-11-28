Главная » #Дата

Сотрудники «Красного котельщика» поздравят своих мам корпоративными открытками

На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

На Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ) прошла ежегодная акция «Открытка для мамы!». Эта добрая традиция позволяет сотрудникам предприятия в необычной форме выразить теплые чувства и благодарность самым дорогим людям — своим мамам.

#Дата

Накануне Дня матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, на проходных завода размещаются красочные открытки в фирменном стиле предприятия — с душевными стихами и нежными иллюстрациями. Каждый сотрудник может взять такую открытку, дополнить ее личными пожеланиями и вручить маме лично или отправить по почте. Кто-то берет открытку как напоминание о важности простых слов: «люблю» и «скучаю», сказанных даже по телефону.

Дополняет эту добрую инициативу корпоративный мастер-класс по живописи. Он ежегодно объединяет женщин «Красного котельщика», среди которых немало многодетных мам, в атмосфере уюта, вдохновения и открытого общения. Это хорошая возможность провести время, погрузившись в увлекательный творческий процесс, раскрыть свои таланты и зарядиться накануне праздника положительными эмоциями.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

День матери Красный котельщик праздник Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru