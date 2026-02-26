С чем у вас ассоциируется металлургический завод? Огромное производство, суровые мужчины. Но качество всей этой продукции лежит на хрупких женских плечах.

Валентина Дубовская пришла на ТАГМЕТ 11 лет назад – посмотреть, как устроен завод. Но уже с первой минуты влюбилась в масштабное производство и захотела стать его частью. Так начался ее профессиональный путь контролера в производстве черных металлов.

Большую роль в заинтересованности работой сыграл коллектив. У девушки был наставник – старший мастер Ульяна Кобзева, которая помогала, направляла и подсказывала нашей героине тонкости работы. А сегодня Валентина уже сама помогает молодым сотрудникам адаптироваться на производстве.

Работа девушки заключается в контроле геометрических параметров муфты. Муфта – это часть трубы, которая навинчивается на ее концы специальными внутренними резцами и соединяет ее со следующей трубой. Это необходимо, например, при бурении скважин или прокладке трубопроводов. Ширина и расстояние внутренней резьбы всегда разное, под разные задачи. Внутренние резьбы должны идеально совпадать, иначе соединить трубы не получится.

«Дальше муфта либо выдается с участка дальше для наворотки на трубы, либо уже отгружается непосредственно потребителю, — говорит контролер в производстве черных металлов Валентина Дубовская. – Мы постоянно повышаем свою квалификацию, постоянно учимся, потому что это такая профессия, где много тонкостей, много информации и все надо знать. И наши наставники всегда поддерживают нас и помогают! Кроме того, на заводе часто проходят конкурсы профессионального мастерства, в которых мы показываем свои знания и соревнуемся за победу. Победители отправляются на корпоративный чемпионат «Игры мастеров».

Вместе с коллегой, Натальей Мукий, Валентина три раза боролась за победу в чемпионате, и каждый раз они становились лучшими в конкурсах на Таганрогском металлургическом заводе.

И победа нашла своих героев. Обе девушки завоевали дипломы «Игр мастеров», став лучшими контролерами в производстве черных металлов, каждая в своей категории. Примечательно, что в Играх принимают участие победители со всех заводов ТМК.

Валентина Дубовская работает на ТАГМЕТе 11 лет. И все это время ощущает гордость за свою работу, уважение коллег и радость от осознания, что делает что-то важное и нужное.

Мария Сотникова, фото предоставлено автором