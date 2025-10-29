Состояние дороги на улице Чайковского обсуждают в Таганроге

Жители Таганрога возмутились неудовлетворительным состоянием проезжей части на улице Чайковского.

Горожане назвали ее «дорогой в никуда» и рассказали местному сетевому изданию, что дорога покрылась множеством ям, а после дождя превращается в «полосу препятствий».

«Передвигаться по такой дороге опасно и для пешеходов, и для водителей», — приводит мнение таганрожцев источник.

Проблеме уже много лет. Периодически жители домов на улице Чайковского на собственные средства организуют засыпку ям крупным щебнем, однако хватает этого ненадолго. Хуже всего обстоят дела возле дома № 6.

В администрации Таганрога, куда мы обратились за разъяснениями, ответили, что грейдирование этой дороги проводилось весной.

«Весной было выполнено грейдирование с отсыпкой автомобильной дороги по ул. Чайковского, в том числе около дома № 6. Следующая отсыпка запланирована по мере выделения финансирования. Точный срок сейчас указать невозможно», — говорится в комментарии городских властей.

