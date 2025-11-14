Главная » Новости Ростовской области

Смертельное ДТП на автодороге в Ростовской области: молодая автоледи выехала на «встречку»

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.

Сегодня в ДТП в Ростовской области в лобовом столкновении погиб водитель одной из машин. Подробности сообщили в Госавтоинспекции региона.

Смертельная авария случилась на автодороге х. Усьман — пос. Веселый — г. Сальск около 11 часов 14 ноября. 22-летняя автоледи за рулем «Лада Гранта», выехала на встречную полосу движения и допустила столкновение с автомобилем аналогичной марки под управлением 63-летнего мужчины.

В результате женщина попала в больницу, а мужчина — водитель второй машины, от полученных травм скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции

