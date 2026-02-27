Главная » #Бизнес

Кредиты предприятий малого и среднего бизнеса Дона выросли более чем в 1,2 раза

На начало текущего года общая сумма кредитного портфеля бизнеса региона составила почти 953 млрд рублей.

За год кредитный портфель донского бизнеса вырос на 12% и составил на 1 января 2026-го почти 953 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Наиболее заметно — в 1,2 раза — произошел рост кредитов предприятий малого и среднего бизнеса (322 млрд руб.), 631 млрд рублей кредитов (рост на 7%) приходится на крупный бизнес.

Основная доля займов корпоративных кредитов относится к производственным предприятиям сферы обрабатывающей промышленности, компаниям по операциям с недвижимостью и услуг, а также организациям торговли и сельского хозяйства (почти 80% общего корпоративного портфеля).

По словам управляющей Отделением по Ростовской области Банка России Натальи Леонтьевой, сдерживающее влияние на процесс кредитования оказывали процентные ставки – они оставались высокими вслед за ключевой ставкой Банка России.

«Это было необходимо, чтобы охладить спрос и замедлить рост цен, — подчеркивает эксперт. — Набранная жесткость денежно-кредитных условий уже создает предпосылки для снижения инфляции к 4%, поэтому регулятор продолжает постепенно смягчать свою политику. Так, в феврале Банк России снизил ключевую ставку до 15,5% годовых».

