На Дону будут судить железнодорожника, в зоне ответственности которого погибла женщина

Фигурант не предупредил машиниста о том, что она шла вдоль путей.

В Ростовской области работник железной дороги предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Смертельный инцидент произошел в Новочеркасске. По версии следствия, обвиняемый, осуществляя руководство маневровыми работами, нарушил требования безопасности и «не обеспечил подачу предупредительного сигнала, не передал информацию машинисту об идущей вдоль путей потерпевшей», а также требование «о подаче соответствующего сигнала и немедленной остановке». В результате поезд наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ТГ-канал Южной транспортной прокуратуры.