Главная » Новости Ростовской области

На Дону будут судить железнодорожника, в зоне ответственности которого погибла женщина

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Фигурант не предупредил машиниста о том, что она шла вдоль путей.

Новости Ростовской области

В Ростовской области работник железной дороги предстанет перед судом за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Смертельный инцидент произошел в Новочеркасске. По версии следствия, обвиняемый, осуществляя руководство маневровыми работами, нарушил требования безопасности и «не обеспечил подачу предупредительного сигнала, не передал информацию машинисту об идущей вдоль путей потерпевшей», а также требование «о подаче соответствующего сигнала и немедленной остановке». В результате поезд наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ТГ-канал Южной транспортной прокуратуры.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

железная дорога новости происшествия Ростовская область Южная транспортная прокуратура
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru