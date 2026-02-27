Главная » Новости Ростовской области

Перед судом предстанет молодой ростовчанин, который в сговоре со своим отцом похитил случайного прохожего

Свою жертву отец и сын силой затолкали в машину и ограбили.

В донской столице будут судить 21-летнего местного жителя, который обвиняется по нескольким пунктам ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений). сообщает региональный следком.

По версии следствия, молодой человек вместе со своим отцом задумали устроить нападение и похищение случайного прохожего с целью хищения имущества. Так злоумышленники и поступили: возле одного из домов на улице Московской в Ростове-на-Дону они заметили незнакомого мужчину, подъехали к нему на машине и, применив физическую силу, затолкали в салон автомобиля. Подавляя сопротивление своей жертвы, фигуранты ограбили мужчину, отобрав деньги и личное имущество. сумма ущерба составила 19 тысяч рублей.

Однако после того как автомобиль был припаркован, потерпевшему удалось освободиться. Он незамедлительно обратился за помощью к сотрудникам патрульно-постовой службы, которые и задержали злоумышленников.  

В настоящее время уголовное дело в отношении молодого человека с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении его отца-подельника выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве.

Фото: ВК СУ СК России по РО

