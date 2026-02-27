На Дону задержана группа распространителей метадона, на счету которых смерть потребителя их «товара»

Рассматривается причастность этих наркодилеров к другим смертельным фактам от данного запрещенного вещества.

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, наладившей поставки метадона из Центральной Азии в регион. Сбыт осуществлялся бесконтактным способом через тайники-закладки с использованием сети Интернет на территории Ростовской области, сообщает пресс-служба донской полиции.

В феврале задержаны трое участников группы. В нее входил ранее судимый 45-летний мужчина, который выполнял роль «оптовика»: получал, хранил и фасовал наркотик. По месту его проживания изъято более 113 граммов метадона, а также электронные весы, средства связи и упаковочные материалы. Еще два распространителя наркотиков — 52 и 36 лет — делали «закладки» с запрещенным веществом. В ходе личных досмотров у них изъято в общей сложности около 9 граммов метадона.

В отношении всех трех участников преступной наркогруппы возбуждены уголовные дела.

В донской полиции также сообщили о смерти в январе этого года в Батайске потребителя метадона, который, по предварительным данным, был получен от одного из участников группы. В настоящее время правоохранители проверяют фигурантов на причастность к другим фактам смертей от метадона.

