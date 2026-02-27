Главная » Новости Ростовской области

На Дону задержана группа распространителей метадона, на счету которых смерть потребителя их «товара»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Рассматривается причастность этих наркодилеров к другим смертельным фактам от данного запрещенного вещества.

Новости Ростовской области

В Ростовской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, наладившей поставки метадона из Центральной Азии в регион. Сбыт осуществлялся бесконтактным способом через тайники-закладки с использованием сети Интернет на территории Ростовской области, сообщает пресс-служба донской полиции.

В феврале задержаны трое участников группы. В нее входил ранее судимый 45-летний мужчина, который выполнял роль «оптовика»: получал, хранил и фасовал наркотик. По месту его проживания изъято более 113 граммов метадона, а также электронные весы, средства связи и упаковочные материалы. Еще два распространителя наркотиков  — 52 и 36 лет — делали «закладки» с запрещенным веществом. В ходе личных досмотров у них изъято в общей сложности около 9 граммов метадона.

В отношении всех трех участников преступной наркогруппы возбуждены уголовные дела.

В донской полиции также сообщили о смерти в январе этого года в Батайске потребителя метадона, который, по предварительным данным, был получен от одного из участников группы. В настоящее время правоохранители проверяют фигурантов на причастность к другим фактам смертей от метадона.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область сбыт наркотиков
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru