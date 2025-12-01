Служба по контракту: время службы в добровольческих отрядах в зоне СВО будут засчитывать при назначении пенсии

Время службы в добровольческих отрядах в зоне СВО будут засчитывать при назначении пенсии за выслугу лет. Эту выплату получают военные, пожарные и сотрудники других силовых структур.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, изменения к законодательству подготовили по поручению Владимира Путина. Планируется, что они вступят в силу с 1 января 2026 года. Сейчас срок службы в добровольческих отрядах на СВО уже засчитывается в стаж при оформлении страховой пенсии по старости.

Тем временем в Ростовской области военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России, осваивают навыки подавления условного противника из ручных пулеметов РПК в ходе занятий по тактической подготовке на общевойсковом полигоне Южного военного округа.

«Подобные занятия входят в обязательный курс интенсивной общевойсковой подготовки военнослужащих в учебном центре ЮВО. После его завершения бойцы направляются в воинские части для дальнейшего прохождения службы, — отметил замгубернатора донского региона Дмитрий Водолацкий.

Напомним, Минобороны России продолжает набор граждан на военную службу. Желающие заключить контракт обращаются в пункт отбора с соответствующим заявлением:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение контрактной службы с МО РФ в Ростовской области, получают до 2,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

Фото donland.ru