Служба по контракту: в Ростовской области набирают элитные подразделения операторов беспилотников

В Ростовской области продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем, где новобранцы могут получить единовременную выплату до 3,4 миллиона рублей. Эта сумма складывается из федеральных и региональных средств.

Помимо операторов дронов, в этих подразделениях востребованы техники, инженеры, связисты и другие специалисты. Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий подчеркнул высокий статус таких военнослужащих:

«Можно без преувеличения говорить о том, военнослужащие войск беспилотных систем – это элита армии. Их отличают технический склад ума, аналитические способности, системность мышления, умение оперативно реагировать в нестандартных ситуациях, внимание к деталям».

Он также добавил, что областное правительство оказывает военно-техническую помощь подразделениям, где служат земляки.

Для заключения контракта с МО РФ на прохождение службы в войсках беспилотных систем необходимо обратиться в пункты отбора:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

