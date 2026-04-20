Служба по контракту: на Дону идет набор специалистов в войска беспилотных систем

В войсках беспилотных систем требуются специалисты самых разных профессий, включая операторов дронов, техников, инженеров, связистов и саперов. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Он также отметил, что для того, чтобы приносить пользу государству, не обязательно находиться на передовой.
Одним из тех, кто решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и присоединиться к беспилотным войскам, стал ростовчанин с позывным «Шут». Сейчас он служит оператором-сапером в роте беспилотных систем 3-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» и проходит обучение в одном из ее учебных центров.
«Сначала нас обучают теории, — рассказывает боец. — После этого две недели будем осваивать практические навыки: летать, собирать и восстанавливать дроны, закреплять приобретенные навыки».
По словам военнослужащего, одним из ключевых преимуществ службы в беспилотных войсках является безопасность.
«Главное преимущество — это дистанционное управление. Враг не знает, где ты находишься, а ты можешь наносить удары скрытно», — пояснил «Шут».
Напомним, Министерство обороны России продолжает набор граждан на военную службу в войска беспилотных систем.
Обратиться для оформления документов можно в пункты отбора:
- в Таганроге по адресу ул. Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
- в Ростове-на-Дону по адресу ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).
Контрактники, заключившие договор с ведомством в Ростовской области, получают около шести миллионов рублей за первый год службы с учетом региональных и федеральных выплат.
