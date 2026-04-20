Главная » #СВО

Служба по контракту: на Дону идет набор специалистов в войска беспилотных систем

На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

В войсках беспилотных систем требуются специалисты самых разных профессий, включая операторов дронов, техников, инженеров, связистов и саперов. Об этом заявил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий. Он также отметил, что для того, чтобы приносить пользу государству, не обязательно находиться на передовой.

#СВО

Одним из тех, кто решил подписать контракт с Министерством обороны РФ и присоединиться к беспилотным войскам, стал ростовчанин с позывным «Шут». Сейчас он служит оператором-сапером в роте беспилотных систем 3-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» и проходит обучение в одном из ее учебных центров.

«Сначала нас обучают теории, — рассказывает боец. — После этого две недели будем осваивать практические навыки: летать, собирать и восстанавливать дроны, закреплять приобретенные навыки».

По словам военнослужащего, одним из ключевых преимуществ службы в беспилотных войсках является безопасность.

«Главное преимущество — это дистанционное управление. Враг не знает, где ты находишься, а ты можешь наносить удары скрытно», — пояснил «Шут».

Напомним, Министерство обороны России продолжает набор граждан на военную службу в войска беспилотных систем.

Обратиться для оформления документов можно в пункты отбора:

  • в Таганроге по адресу ул. Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону по адресу ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Контрактники, заключившие договор с ведомством в Ростовской области, получают около шести миллионов рублей за первый год службы с учетом региональных и федеральных выплат.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости служба по контракту Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru