Служба по контракту: донские новобранцы отрабатывают задачи по управлению дронами и обнаружению целей

На Дону началась подготовка специалистов для нового рода войск — беспилотных систем. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

В ходе тактико-специальных занятий новобранцы отрабатывают задачи по овладению позициями, развертыванию комплексов и обнаружению воздушных целей. Войска беспилотных систем были созданы в структуре Минобороны России в 2025 году. Сейчас ведется отбор на должности операторов, инженеров и техников. К кандидатам предъявляются требования по возрасту, здоровью, образованию и профессионально-психологической пригодности.

Для желающих служить в этом роде войск предусмотрен контракт сроком от одного года. Служба проходит только в подразделениях БпС с обязательным курсом обучения управлению дронами различных типов. Также предусмотрены выплаты за уничтожение целей и гарантированное увольнение по окончании контракта, если военнослужащий не захочет заключать новый.

Подробную информацию о службе можно получить на сайте Беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4, а также в пунктах отбора:

  • в Таганроге — Таганрогаский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

