Служба по контракту: более 50 специальностей в подразделениях ЮВО

Пункт отбора на военную службу по контракту в Ростовской области комплектует подразделения ЮВО контрактниками более 50 специальностей.

Отбор кандидатов проводится на должности младшего командного и рядового составов. В их числе – механики-водители, наводчики-операторы, специалисты связи и РЭБ. В ходе отбора обязательны медосвидетельствование и беседа с психологом.

Сейчас военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, приобретают навыки штурмовых действий на одном из общевойсковых полигонов Южного военного округа. В ходе практических занятий бойцы осваивают тактику штурмовых действий при зачистке опорного пункта условного противника. В составе малых тактических групп они тренируют методы передвижения в окопах и траншеях, уничтожения «вражеской» пехоты» из штатного стрелкового оружия и взаимодействия между собой. Также отрабатываются навыки оказания первой медицинской помощи.

Желающие заключить контракт обращаются в пункт отбора с соответствующим заявлением:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение контрактной службы с МО РФ в Ростовской области, получают до 2,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

