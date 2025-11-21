Главная » Новости Таганрога

Следком просит помощи в розыске таганрожца, пропавшего в 2014 году

Молодой мужчина вышел из дома на работу, однако так туда и не дошел.

Следственный отдел по городу Таганрогу просит помочь в поиске жителя города — Евгения Юрьевича Кошелева, 1988 года рождения, который пропал в 2014 году. По факту безвестного исчезновения таганрожца возбуждено уголовное дело.

«В ходе расследования установлено, что 4 февраля 2014 года, около 07 часов 20 минут, Кошелев Е.Ю. вышел из своего дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Железнодорожная, дом 78 «а», и направился на работу. Однако до места работы он так и не дошел. Его местонахождение остается неизвестным», — говорится в сообщении следкома.

Приметы Евгения Кошелева, которому на момент исчезновения было 25 лет, — худощавое телосложение, рост: 180-185 см, волос русые, средней длины, размер обуви 42-43. Был одет в вязаную шапку черного цвета, железнодорожную форму синего цвета со светоотражающими вставками оранжевого цвета и логотипом «РЖД» на левом рукаве, сапоги темно-синего цвета. С собой имел личные документы, сотовый телефон марки Nokia и банковскую карт ВТБ-24.

В рамках расследования отрабатывается версия о возможном изменении Кошелевым Е.Ю. своих персональных данных, уточняет источник.

Следователи просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Евгения Юрьевича Кошелева или обстоятельствах его исчезновения, сообщить в следственный отдел по г. Таганрогу: пер.  Итальянский,4, тел.: 8(863)4-34-14-38, а также по телефону дежурной службы следственного управления 8 (863) 210-97-70 или в полицию по телефону 102.

