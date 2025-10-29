Скульптурный эскиз Валентины Грачевой передан в дар Таганрогскому музею-заповеднику

28 октября коллекция Таганрогского музея-заповедника пополнилась новым экспонатом. Скульптурный эскиз, созданный Валентиной Грачёвой в процессе работы над памятником «Клятва юности» передал в дар музею ее супруг, один из авторов мемориала Владимир Грачев, недавно отметивший своё 90-летие.

Передача прошла в актовом зале Литературного музея А.П. Чехова во время праздничного мероприятия, посвященного Дню рождения комсомола, который ежегодно отмечается 29 октября.

Напомним, что инициатива создания памятника «Клятва юности» принадлежала городской комсомольской организации. Для этих целей активно привлекались средства комитетов комсомола предприятий города и средства, заработанные таганрогской молодёжью на субботниках и воскресниках. Мемориал было решено установить в центре переулка Спартаковского – перед историческим зданием Чеховской гимназии, где в довоенные годы размещалась средняя школа № 2 им. А.П. Чехова. Выпускники школы 1941 года (Юрий Пазон, Нонна Трофимова, Сергей Вайс, Николай Кузнецов, Анатолий Назаренко и другие) стали участниками таганрогского подполья, которое возглавил Семён Морозов, работавший в школе № 2. Все они, героически погибли и были посмертно награждены орденами и медалями.

Авторами скульптурной композиции «Клятва юности» стали Владимир и Валентина Грачёвы. Торжественное открытие памятника состоялось 28 августа 1973 года. Кроме памятника «Клятва юности», супруги Грачёвы, жившие и работавшие в Таганроге в 1970-1984 годах, выступили авторами ещё нескольких монументальных произведений. Среди них – мемориал в Петрушиной балке, мемориал «Вечный огонь» в парке им. Горького. По эскизам Грачёвых были отлиты чугунные ажурные решётки ограды парка, украсившие центральную улицу Таганрога.

В 1984 году после смерти жены Владимир Грачёв переехал в Новосибирск, но регулярно посещает Таганрог, где живёт его дочь. И вот в нынешний визит он решил передать один из эскизов, созданных Валентиной Грачёвой в процессе работы над памятником «Клятва юности», в фонды Таганрогского музея-заповедника.

Ради такого случая специально приехал из Москвы ещё один почётный гость мероприятия – известный художник, уроженец Таганрога Юрий Фесенко, который в сотрудничестве с ТГЛИАМЗ реализовал немало интересных проектов. В своём выступлении он отметил, что 1970-е годы можно назвать временем ренессанса для Таганрога, когда город серьёзно менялся. Во многом это связано с такими творческими личностями, как Владимир и Валентина Грачёвы, работавшими в то время в Таганроге.

Руководители Таганрога, приветствуя собравшихся в зале ветеранов комсомола, отмечали их значительный вклад в развитие города и в сохранение памяти о подвиге таганрогских подпольщиков. Кроме того, глава города Светлана Камбулова, в частности, отметила, что мнение ветеранов комсомола сыграло важную роль при обсуждении проекта будущего благоустройства сквера у памятника «Клятва юности». При работах по благоустройству, запланированных на 2026 год, сохранится авторский замысел, и компоновка сквера меняться не будет.

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко от лица своих коллег искренне поблагодарила Владимира Грачёва за уникальный дар музею, а ветеранов комсомола – за заботу о городе. Украшением праздничного вечера стало выступление муниципального камерного хора «Лик».

Источник tgliamz.ru Фото: Андрей Лызь