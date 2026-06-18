Сильный ветер, грозы и ливни накроют Ростовскую область до 21 июня

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз, которые ожидаются 18 июня и в последующие несколько дней. Региональное ГУ МЧС предупредило жителей о возможных опасных погодных явлениях.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», с 10–13 часов и до конца суток 18 июня, а также в течение 19, 20 и 21 июня местами в донском регионе прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20–23 метров в секунду.

В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, а также затруднением движения транспорта. Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует соблюдать меры безопасности при сильном ветре: находясь дома, закрыть окна, на улице — не приближаться к деревьям и линиям электропередачи, обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Единый номер экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого мобильного, стационарного или спутникового телефона.

Фото Сергея Плишенко