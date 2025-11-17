Школьников Таганрога учили основам безопасности

Серия занятий по теории и практике провели специалисты МКУ «Управление защиты от ЧС».

В Таганроге для учеников школ № 8, 30 и 31 провели серию занятий, направленных на формирование культуры безопасности и популяризацию знаний в области гражданской обороны.

Ребятам рассказали о возможных угрозах и правильных алгоритмах действий в критической ситуации. Спасатель и инструктор в ходе живого диалога рассмотрели с юными таганрожцами такие актуальные темы: что такое гражданская оборона и для чего создана единая государственная система предупреждения ЧС; как правильно действовать при возгорании в квартире или в здании школы; чем опасны ландшафтные пожары; какими способами можно защититься от беспилотных летательных аппаратов; осенняя безопасность на воде — почему в это время года водоёмы особенно коварны.

После уроков безопасности детям вручили тематические памятки с важнейшей информацией. Учащимся напомнили, что в случае ЧП за помощью нужно обращаться по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Фото: ТГ-канал МКУ «Управление защиты от ЧС».