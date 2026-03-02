Школьники Таганрога создали модные костюмы из вторсырья

В Таганроге подвели итоги городского конкурса «Экомода—2026».

Школьники изготовили модные костюмы из вторсырья — пластиковых бутылок, бумажных коробок, газет, одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов и других материалов.

В Таганроге в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» активно развивается экологическое воспитание школьников. Одной из успешных практик стал традиционный заочный конкурс «Экомода», который провела Станция юных натуралистов при поддержке городского управления образования, отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города, а также активистов Движения Первых.

Мероприятие, итоги которого подвели в конце февраля, было нацелено на привлечение внимания подростков к проблеме утилизации отходов через творчество. Учащимся 6-8-х и 10-х классов предложили создать костюмы из бросовых материалов.

«Ребята представили свои работы в нескольких номинациях, включая «Пластиковый шик», «Мода из комода», «Бумажное чудо», «Эко-роскошь» и «Коллекция», — рассказали в управлении образования Таганрога.

Торжественное награждение победителей состоялось в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова.

Конкурс показал, что экологические инициативы могут быть не только познавательными, но и увлекательными, помогая формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к природным ресурсам.

Фото: СЮН Таганрога и школы №6