Школьники Таганрога могут присоединиться к Всероссийской акции, посвященной 185-летию П.И. Чайковского

С 20 ноября по 20 декабря 2025 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Мой гений, мой ангел, мой друг. Олимпиада», посвященная 185-летию со дня рождения величайшего русского композитора П.И. Чайковского.

«Весной текущего года наша команда успешно провела масштабную творческую акцию, приуроченную к юбилею П.И. Чайковского. Школьники рисовали афиши к театральным постановкам, готовили танцевальные номера на музыку выдающегося русского композитора, исполняли его произведения. Интерес оказался настолько высоким, что мы решили продолжить знакомство ребят с его творчеством. Новая акция организована в виде олимпиады и будет нести преимущественно образовательный характер. Помимо проверки уровня знаний молодежи о жизни и творчестве Чайковского, это событие позволит школьникам расширить свой кругозор, а также погрузиться в мир бессмертных музыкальных произведений, признанных во всем мире», – отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Школьники со всей России, в том числе и из Таганрога, смогут принять участие в интерактивной олимпиаде по материалам жизни и творчества выдающего русского композитора.

Задания будут представлены для младшего (7–10 лет), среднего (11–14 лет) и старшего (15–18 лет) возрастов по трем блокам – «Музыкальная викторина», «Кроссворд», «Тест».

Основная цель акции – приобщение к богатому наследию России в области культуры и искусства.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ», с 20 ноября по 20 декабря заполнить заявку и приступить к выполнению заданий. По итогам акции 25 декабря будут объявлены победители, набравшие наибольшее количество баллов.

Фото Сергея Плишенко