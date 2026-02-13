Широкое экспертное сообщество будет работать над созданием новой народной программы «Единой России»

В состав группы вошли Герои России, участники СВО, представители ракетно-космической и атомной отраслей, образования, науки, бизнеса, промышленности реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Встречу с экспертной группой провел председатель партии Дмитрий Медведев. По его мнению, несмотря на то что выборы в Госдуму пройдут в сентябре, работу над новой народной программой необходимо начинать уже сегодня.

«Мы ориентируемся на ту стратегическую линию, которая отражена в указах Президента, в национальных проектах, а также в программных документах партии. Но есть и необходимость корректировки тех решений, которые были приняты ранее, в других условиях, тем более что с момента утверждения предвыборного документа прошло уже пять лет», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По мнению председателя партии, важно, чтобы горизонт планирования был шире избирательного цикла. Поэтому народная программа будет касаться деятельности партии по всем направлениям, волнующим граждан. Документ будет разделен на два блока. Это предвыборная программа и блок долгосрочного планирования.

Как отметила член экспертной группы, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, важный аспект блока долгосрочного планирования – народосбережение, являющееся главной национальной задачей.

«Именно демографическая политика, вопросы сбережения народа требуют такого стратегического подхода. Сделано уже много, но предстоит сделать еще больше. АСИ обладает широкой экспертной сетью в регионах, и мы готовы собирать лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров, чтобы наполнить программу партии конкретными решениями для достижения национальных целей», – подчеркнула Светлана Чупшева.

Среди предложений Светлана Чупшева отметила ряд новых инициатив, направленных на поддержку родителей, укрепление института семьи и сопровождение женщин на всех этапах материнства.

Например, предлагается внедрить механизм прогрессивного материнского капитала с увеличением суммы выплат на каждого последующего ребенка и расширением возможностей его использования, а также смягчить или отменить критерии нуждаемости для многодетных семей, чтобы повысить доступность мер господдержки.

Свои предложения в народную программу внесет и ОНФ, отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Наши предложения сгруппированы по темам будущих программных форумов партии на основе анализа прямой линии с Президентом и обращений в наши региональные отделения. Мы готовы подробно расписать каждую проблему и предлагаемые решения для включения в народную программу», – подчеркнул Михаил Кузнецов.

Добавим, также «Единая Россия» проведет по всей стране форумы под общим названием «Есть результат». В них примут участие жители регионов, общественники, эксперты в различных отраслях. На форумах, в частности, будут сформированы предложения в новую народную программу, с которой партия пойдет на выборы-2026.