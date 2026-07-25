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Шестиклассник из Таганрога выиграл поездку в Санкт-Петербург за победу в конкурсе

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Таганрогский школьник Кирилл Лозовой, победивший во Всероссийском конкурсе «Россия — страна традиционных ценностей», получил в награду поездку в Санкт-Петербург, которую загадал в качестве заветной мечты.

Новости Таганрога

Об успехах шестиклассника из лицея № 28 рассказала глава города Светлана Камбулова.

В январе этого года Кирилл стал победителем престижного конкурса, организованного Инновационным центром развития и воспитания детей и молодежи при поддержке органов власти. Жюри высоко оценило видеоролик Кирилла, посвященный ценности достоинства.

За плечами юного таганрожца уже немало достижений: он является обладателем знака юнармейской доблести III степени на Дону, победителем областной премии «Первый на Дону» в номинации «Лидеры Первых», призером региональной научной конференции движения «Первых» Ростовской области. Кроме того, Кирилл командует юнармейским отрядом «Вихрь» имени Ивана Уса.

На церемонии награждения в Москве члены жюри спросили у школьника о его заветном желании. Кирилл признался, что мечтает побывать в Санкт-Петербурге. Организаторы конкурса исполнили эту мечту: в конце июля мальчик вместе с родителями отправился в Северную столицу. 24 июля, свой день рождения, он отметил в одном из красивейших городов России.

«Кирилл — настоящий пример того, что значит быть лидером, патриотом и просто достойным человеком. Его победа — это победа всего Таганрога, победа нашей юнармейской семьи!» — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказывали о том, что семья Козоброд-Яровых из Таганрога победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное».

Фото: канал Светланы Камбуловой в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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