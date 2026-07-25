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Автомобилистов Таганрога предостерегают от покупки талонов на бензин через «липовый» сайт «Роснефти»

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В социальных сетях распространяется информация о якобы введенных «Роснефтью» талонах на бензин, которые предлагается оформить через специальный веб-сайт.

#Безопасность

Очередной вброс развенчивает фактчекинговый ресурс «Война с фейками».

«Эта информация является недостоверной и направлена на создание ажиотажа и паники. Подобные сообщения, как правило, распространяются через ботов или взломанные аккаунты. Настоятельно не рекомендуется переходить по ссылкам, ведущим на сторонние сайты. Вместо реальных талонов пользователи рискуют столкнуться с мошенниками или украинскими спецслужбами, целью которых является сбор конфиденциальных данных граждан России», — сообщает «Война с фейками».

Отмечается, что ссылка на предложенный ресурс использует небезопасный протокол HTTP, что означает передачу данных в незашифрованном виде. Это повышает риск перехвата учетных данных, паролей и платежной информации.

Создатели фейкового сайта пытаются имитировать официальный ресурс «Роснефти», однако определить подделку можно по эмблеме, которая отличается от подлинного логотипа компании. Кроме того, сайт зарегистрирован 22 июля 2026 года на домене Global Domain Group LLC (США), что вызывает вопросы, учитывая санкционный режим, введенный против российских нефтяников.

«Наиболее опасным является предложение оставить номер телефона якобы для того, чтобы пришло СМС с талоном. Подобные схемы часто используются злоумышленниками для получения кодов подтверждения, которые затем применяются для кражи денег или личных данных», — предупреждает «Война с фейками».

Фото: канал «Война с фейками» в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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