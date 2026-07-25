В Таганроге за полгода раскрыли 122 IT-преступления

В 2026 году полиция Таганрога пресекла 11 попыток кредитного мошенничества.

В Таганроге за первое полугодие 2026 года полицейские раскрыли 122 преступления, связанных с IT-технологиями. В целом оперативная обстановка в городе характеризуется снижением числа зарегистрированных хищений и мошенничеств, совершенных с использованием цифровых инструментов.

Для профилактики таких преступлений сотрудники Управления МВД России по г. Таганрогу взаимодействуют с руководителями 39 кредитно-финансовых организаций и банков. За каждым из них закреплены ответственные из числа начальников подразделений УМВД и отделов полиции. В 2026 году благодаря такому сотрудничеству удалось пресечь 11 попыток граждан оформить кредиты для последующего перевода денег мошенникам.

Полиция ведет активную разъяснительную работу. Участковые информируют жителей на административных участках, приемах и сходах граждан. Наряды ДПС и ППС вручают памятки, а в местах массового скопления людей включают аудиооповещение через громкую связь. Подготовлено 3 тысячи новых цветных памяток с актуальными схемами мошенничества, их размещают в торговых и других объектах.

С управлением образования Таганрога проведены рабочие встречи: информацию о способах обмана распространяют через родительские чаты и на собраниях. Аналогичные встречи прошли с председателями УК, руководителями ЖКХ, транспортных организаций и трудовыми коллективами крупных предприятий. Кроме того, сведения о мошенничестве разместили на квитанциях по оплате тепловой энергии — это охватило более 36,5 тысячи горожан.

В 2026 году проведено три оперативно-профилактических мероприятия «Стоп-мошенник», всего их было более 30. В их рамках организуются встречи с трудовыми коллективами. За каждым банком и кредитной организацией закреплены руководители, которые еженедельно встречаются с руководством филиалов и сотрудниками, чтобы обмениваться информацией о выдаче кредитов свыше 250 тысяч рублей. Особое внимание уделяется пожилым и иногородним гражданам.

Достигнута договоренность о трансляции профилактических видеороликов в восьми крупных торговых центрах и кинотеатрах города, где есть экраны. Аудио- и видеоматериалы также выходят в эфире местных СМИ. В крупных торговых объектах в местах обмена, перевода и получения денег установлены ростовые фигуры сотрудников полиции с информацией.

Данные предоставлены УМВД России по Таганрогу

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