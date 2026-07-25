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Полиция пресекла 184 нарушения после жалоб жителей Таганрога на ночной шум

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Губернатор Слюсарь поручил усилить контроль за шумом от машин и мопедов в Таганроге.

Город

Жители Таганрога во время встречи с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем выступили с жалобами на ночной шум от автомобилей и мопедов. По словам горожан, водители включают громкую музыку и устраивают гонки, мешая отдыху.

Эта проблема была поднята главой региона на прошлом оперативном совещании в Правительстве Ростовской области. Юрий Слюсарь обратился с просьбой провести проверки и усилить контроль к начальнику регионального ГУ МВД Александру Речицкому.

24 июля глава ведомства доложил, что сотрудники Госавтоинспекции по Таганрогу и наряды ДПС уже провели дополнительные рейды.

«С момента обращения жителей пресечено 184 нарушения, в том числе 11 — водителями мототранспорта. Выявлено два случая управления мототехникой подростками. С родителями несовершеннолетних нарушителей проведена профилактическая работа, составлены административные протоколы», — привел цифры Речицкий.

И добавил, что рейды Госавтоинспекции в Таганроге будут продолжены.

«Улицы жилых районов не должны становиться местом развлечения для любителей прокатиться под рев мотора или звуки громкой музыки», — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, встреча губернатора с жителями состоялась 10 июля 2026 года, когда Юрий Слюсарь прибыл в Таганрог оценить последствия ракетного удара по городу.

Фото и видео: канал Юрия Слюсаря в мессенджере «МАХ»

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Таганрогская правда

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