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Семья Козоброд-Яровых из Таганрога победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

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Победители — активные участники «Движения Первых».

Новости Таганрога

Определились победители Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Как сообщили в Таганрогском отделении «Движения Первых»,  победу одержала семья Козоброд-Яровых из Таганрога.    

Семья является активным участником «Движения Первых» Ростовской области. Елена Козоброд занимается развитием местного отделения организации в Таганроге и регионального семейного сообщества. Вместе с мужем Дмитрием они дважды становились руководителями тематического направления на окружном форуме «Молодая волна».  

Семья регулярно участвует в проектах и конкурсах Движения Первых Ростовской области, подавая пример другим участникам. В организации поздравили победителей, отметив: «Первые на Дону — Первые в России!».

Фото: канал в «Макс» «Движение Первых» (Таганрогское отделение)

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Таганрогская правда

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