Семья Козоброд-Яровых из Таганрога победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное»

Победители — активные участники «Движения Первых».

Определились победители Всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Как сообщили в Таганрогском отделении «Движения Первых», победу одержала семья Козоброд-Яровых из Таганрога.

Семья является активным участником «Движения Первых» Ростовской области. Елена Козоброд занимается развитием местного отделения организации в Таганроге и регионального семейного сообщества. Вместе с мужем Дмитрием они дважды становились руководителями тематического направления на окружном форуме «Молодая волна».

Семья регулярно участвует в проектах и конкурсах Движения Первых Ростовской области, подавая пример другим участникам. В организации поздравили победителей, отметив: «Первые на Дону — Первые в России!».

Фото: канал в «Макс» «Движение Первых» (Таганрогское отделение)